Kurban kesilirken hangi dua okunur, ne denir? Kurban duası nasıl okunur? Kurban keserken okunacak dualar, sureler ve tekbirler

Kurban kesmek için son hazırlıklarını tamamlayan milyonlarca vatandaş, bu ibadetle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için Diyanet'in konuyla ilgili açıklamalarını inceliyor. Kurban kesilirken hangi dualar okunur, ne denir gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alırken kurban duası nasıl okunur sorusu da araştırılıyor. Allah rızası için çabaladığımız bu mübarek bayramla ilgili merak edilenler Diyanet tarafından yanıtlanıyor. İşte bu kutsal ibadeti yerine getirirken yani kurban keserken okunacak dualar, sureler ve tekbirler!
KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?
Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki şu ayetler okunur:
(el-En'âm, 79)
Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."
(el-En'âm, 162)
Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."
Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."
Bu ayetlerden sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER
"Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn."
"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Bu ayetlerin ardından teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
Teşrik Tekbiri Okunuşu: "Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd." şeklinde tekbir getirillir.
Teşrik Tekbiri Anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."
KURBAN KESERKEN NEDEN BESMELE ÇEKİLİR, UNUTULURSA NE OLUR?
Bir Müslüman her işin başında besmele çekmelidir. Bu nedenle kurban ibadetini gerçekleştirirken de besmele çekilmelidir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.