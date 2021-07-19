Kurban kesmek vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban kesmenin dini hükmü nedir?

Dinimizde bazı ibadetlerin farz, vacip ve sünnet oluşu mezheplere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle kurban ibadeti dini hükmü yönünden, kurban kesmek farz mı, sünnet mi sorusuyla araştırılıyor. Kurbanın mahiyeti ve kurban kesmenin dini hükmü, bu ibadeti yerine getirecek vatandaşların gündeminde. İşte Diyanet açıklamalarıyla kurban ibadeti hakkında en çok araştırılanlar.

KURBAN KESMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kurban Bayramı'nın ve Zilhicce ayının en önemli ibadeti olan kurban, "Allah'a yakınlaşmak için vesile olan şey" anlamına gelir. Dini ölçülere göre zengin sayılan, akıl sağlığı yerinde olan, hür ve mukim kişiler Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmektedir.