Manisa bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı: Manisa'da 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta kılınacak?

2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Salı günü kılınacak olan bayram namazı için, Manisa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye araştırılıyor. Ülke genelinde pek çok vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Manisa Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Manisa bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Manisa için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı.

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Manisa bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.