Diyanet ile Mardin bayram namazı saati açıklandı: Mardin'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

20 Temmuz Salı günü kılınacak olan bayram namazı için, Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak diye araştırılıyor. Ülke genelinde pek çok vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Mardin Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Mardin bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Mardin bayram namazı vakti.

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Mardin bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.