Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Megakente ulaşım kolaylığı Edremit ve Kandıra’da turizmi patlattı
Giriş Tarihi: 19.7.2021

Megakente ulaşım kolaylığı Edremit ve Kandıra’da turizmi patlattı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
ABBAS ÇAKAR
Megakente ulaşım kolaylığı Edremit ve Kandıra’da turizmi patlattı
Balıkesir Edremit Körfezi, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden ulaşım kolaylığı nedeniyle turizmde büyük patlama yaşıyor. Bayram tatilini Edremit'te geçirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle bölgeye gelen turist sayısı önceki yıllara kıyasla ikiye katlandı. Körfez'deki Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta otel ve pansiyonlar yüzde yüz doluluğa ulaştı. Mavi bayraklı plajlar doldu, taştı. Bölge esnafının da yüzü gülüyor. Son yıllarda özellikle İstanbul'dan uzun yola gitmek istemeyenlerin tatil gözdesi haline gelen Kocaeli Kandıra'da da plajlar cıvıl cıvıl oldu. Kandıra'da turizmciler bu bayram 1 milyon turist hedefliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Megakente ulaşım kolaylığı Edremit ve Kandıra’da turizmi patlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA