"Memleket yolcusu kalmasın"

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan olan "Bayram tatili kaç gün olacak" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanmış ve 9 günlük tatil için İstanbul'da günler öncesinden hareketlilik başlamıştı. 9 günlük tatilde memleketinde büyüklerinin elini öpmek isteyenlerin de rotasını tatil köylerine çevirenlerin de yolu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kesişti. Megakentte yaşanan insan trafiği Kurban Bayramı'na saatler kala da devam etti. Sabahın ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar peronlardaki yolcu kalabalığı hiç eksilmedi. Yakınlarıyla son kez vedalaşanlar da oldu, sevdikleriyle sarılacakları an için geri sayım yapanlar da...

4 YILDIR AİLEMİ GÖRMÜYORUM



Bayram öncesi İstanbul'dan memleketi Çanakkale'ye gitmek için yola koyulan 50 yaşındaki Mustafa Uslu "17 yaşımdan beri Esenyurt'ta yaşıyorum. 4 yıldır yalnızım, tek bir akrabamı görmedim. 9 günlük tatili fırsatını yakaladığım için çok mutluyum. Biga'ya Sinekçi Köyü'ndeki akrabalarımın yanına gidiyorum. Sevdiklerimle buluşacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

BİLETLER TÜKENDİ



Otogardaki insan yoğunluğu en çok da otobüs firmalarının yüzünü güldürdü. Bir firmada bilet satış elemanı olarak çalışan Ertuğrul Karakaş "Bugün için bütün biletleri sattık. Bizim yüzümüz gülüyor ama valizleri taşıyan muavin arkadaşlarımız biraz yorulacak" dedi.