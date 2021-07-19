Milli yüzücüler Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladı

'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a yüzme maratonu etkinliğinde, Anamur İskelesinde tören düzenlenen törene Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Milli yüzücüler, Tarkan Tüzmen, Emre Erdoğan, Özlem Ör, Melike Öztürk, Nilay Erkal, Uğur Çiftçi ve Cem Kani ve ilçe protokolü katıldı.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından organize edilen yüzme maratonunun 30–35 saat sürmesi bekleniyor. Kıbrıs'ın kurtuluşunun 47. Yılında kadın ve erkek sporculardan oluşan yüzme takımı tarafından Türk Bayrağı 93 km'lik zorlu parkur aşılarak Kıbrıs'a taşınacak.

19 Temmuz 2021 sabahı saat 6:00'da Tüzmen'in yüzmeye başlamasının ardından start alan etkinlikte, 8 kişilik ekip kesintisiz bir şekilde yüzerek, Türk Bayrağı'nı Kıbrıslı yetkililere teslim edecek.

20 Temmuz'da öğlen saatlerinde Girne Çıkartma Plajı'nda bitmesi planlanan maraton boyunca sporcular kafes olmadan yüzecek. Güvenlik önlemi olarak köpek balığı koruyucu bileklik takılacak olan sporculara, maraton boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ve güvenlik botları eşlik edecek.

Maratonda, açık deniz maratonu konusunda dünyanın dikkatini çekmek, KKTC vatandaşı sporculara uluslararası alanda uygulanan ambargolara dikkat çekmek ve ülkemize yeni bir açık deniz parkuru kazandırmak amaçlanıyor.