Minik Ecrin kayboldu

Antalya
'nın Serik
ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Yakında bir derenin olmasından dolayı olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar süren aramalardan bir sonuç alınamaması üzerine çalışmalara bu sabaha kadar ara verildi.