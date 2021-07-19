Resimli bayram mesajları ve sözleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır. Bayram namazını eda etmek amacıyla sabah saatlerinde camilerin yolunu tutan vatandaşlar, namazın ardından ise kurban kesme ibadetine geçecekler. Uzakta olan sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar ise, Resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile uzakta bulunan sevdiklerine bayram mesajı göndermek isteyenler en güzel seçeneklere bu başlık altından ulaşabilecekler. İşte resimli kurban bayramı mesajları ve sözleri;
Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili paylaşımlar başladı. Bu mutlu günde sevdiklerini unutmamak ve onları mutlu etmek isteyenler bayram mesajı araştırmalarına başladı. Resimli bayram mesajları ile tüm yakınlarınıza güzel dileklerinizi ileterek bayramını kutlayabilirsiniz.
İşte, bayram mesajı seçenekleri;
Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız.İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun
Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun...
Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.