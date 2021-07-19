Resimli Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: En güzel, yeni, hadisli ve dualı Kurban Bayramı Mesajı sabah.com.tr’de!

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı! 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi sevinç ve coşku aynı anda yaşanıyor. Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ise sosyal medyada şimdiden paylaşılmaya başladı. Kısa, uzun, yeni, en güzel ve resimli bayram mesajları ile sevdiklerine bayram mesajı iletmek isteyenler doğru yerdeler. 2021 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri aşağıda yer alıyor. İşte en güzel, yeni ve resimli bayram mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun
Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili paylaşımlar başladı. Bu mutlu günde sevdiklerini unutmamak ve onları mutlu etmek isteyenler bayram mesajı araştırmalarına başladı. Resimli bayram mesajları ile tüm yakınlarınıza güzel dileklerinizi ileterek bayramını kutlayabilirsiniz.
İşte, bayram mesajı seçenekleri;
Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız.İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun
Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun...
Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.