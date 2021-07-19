Şanlıurfa’da iş merkezinde yangın çıktı

Yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Elektrik kontağından kaynaklı iş merkezinde çıkan yangın Kısa sürede etkisini artırdı yangını gören işyeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışması neticesinde iş yerinde çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.