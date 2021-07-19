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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:10

Şanlıurfa’da iş merkezinde yangın çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iş merkezinde yangın çıktı

Şanlıurfa’da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Elektrik kontağından kaynaklı iş merkezinde çıkan yangın Kısa sürede etkisini artırdı yangını gören işyeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışması neticesinde iş yerinde çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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Şanlıurfa’da iş merkezinde yangın çıktı
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