Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Kaza gece Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan tugay önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Karaköprü istikametinden merkez istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.