Sarıyer'de sokak ortasında dehşet! Komşusunu yerde sürükledi, dişlerini kırdı

Gelirler bakarlar, giderler yani. Ondan sonra. 'Sen çatıyı yaptırıyorsun; para pul vermiyorsun, ben kırk sekiz milyar ödedim' dedi. 'Ya ağabeyciğim benimle ne alakası var? Sen niye bana bulaşıyorsun' dedim. 'Sen ne istiyorsun benden' dedim. 'Bak ben seninle uğraşmak istemiyorum' dedim. 'En sonunda şikayet edeceğim ben' dedim. 'Bana çok tacizlerde bulunuyorsun, bak şikayet edeceğim. Çoluğuna, çocuğuna da söyleyeceğim en sonunda.' Onu da yapmıyorum. Hadi onlardan da vazgeçtik. Kimsenin başı belaya girsin istemiyorum. Beni yalnız gördü ya, orada tek başıma yaşıyorum ya. 'Nasıl olsa bu kadının kimsesi yok, ben istediğim gibi bunu elimde oynatırım'. O düşünceye de gitti herhalde bu" dedi.