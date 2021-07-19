Sevimli patilerin otel keyfi

Kurban Bayram'ında tatil planları yapan Bursalılar, birçok otelin evcil hayvan kabul etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bursa
'da hayvan otellerinde yer bulmak imkansız hale geldi. Evcil hayvanlar, 5 yıldız otel konforunda hizmet alıyor.
Hayvanların karma, kuduz aşıları yapılı olmak koşuluyla tesise kabul edildiğini belirten Evcilim tesisleri sahibi Ersan Aplak, "Sevimli dostlarımız hakkında, sahiplerinden davranış, karakter ve tuvalet eğitimi gibi bilgilerini alarak hareket ediyoruz" dedi.
Türlerine göre hazırlanmış 5 veya 8 metrekarelik VİP ve özel odalara yerleştirilen sevimli misafirler, 24 saat kamera sistemleri sayesinde izleniyor.
ETKİNLİK SAATLERİ
Aplak, "Misafirlerimizin sahipleri, gittikleri her yerden istedikleri gün ve saatte cep telefonlarıyla minik yavrularını kameralardan izleyebiliyorlar. Etkinlik saatlerimiz oluyor. Burada oyun oynama ve sosyalleşme fırsatı bulan evcil hayvanlarımız evlerindeymiş gibi son derece mutlu ve huzurlu günler geçiriyor. Bu bakımdan konuklarımızın sahiplerinin de gönülleri oldukça rahat oluyor" diye konuştu.
'İSTEDİĞİM AN TELEFONDAN KÖPEĞİMİ İZLEYEBİLİYORUM'
Fıstık ismini verdiği köpeğini evcil hayvan oteline bırakan Seçil Demir, "Tatilimizi geçireceğimiz bölgede evcil hayvan kabul eden otel bulamadık. Bunun üzerine köpeğimizi hayvan oteline bırakmaya karar verdik. Bir VİP oda tuttuk. 24 saat istediğim anda telefonumdan köpeğimi izleyebiliyorum. İçimiz çok rahat" dedi.
ANINDA TIBBİ YARDIM
Otelde
konaklayan evcil hayvanlar için, 24 saat boyunca uzman ekipler tarafından tıbbi müdahale hizmeti de veriliyor. Beklenmedik ani bir rahatsızlanma durumunda ilk müdahale uzman veterinerler tarafından tesislerde yapılıyor. Hayvanların gece kaldıkları oda ve kafesler gün içerinde sıklıkla ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.