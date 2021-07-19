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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:54

Seyir halindeki tırın dorsesi çöktü! Yüzlerce damacana yola saçıldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Seyir halindeki tırın dorsesi çöktü! Yüzlerce damacana yola saçıldı

İstanbul Başakşehir'de trafikte seyir halinde bulunan su damanacası yüklü tır şoförü, viraja sert girince aracın dorsesi çöktü. Tırın içinde bulunan yüzlerce damaca yola saçıldı.

Kaza, Başakşehir ilçesi Kayabaşı Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya Adapazarı'ndan İstanbul'a gelen su damanacası yüklü tırın şoförü, viraja sert girince aracın dorsesi çöktü.

Kısmi yarıklar oluşan dorseden dökülen su damacanaları bütün yolu kaplarken trafik akışı da büyük oranda olumsuz etkilendi. Kazada can kaybı ve yaralı bulunmazken tırın dorse bölümünde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yaşanan kazanın ardından ortaya bu görüntüler çıktı.

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Seyir halindeki tırın dorsesi çöktü! Yüzlerce damacana yola saçıldı
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