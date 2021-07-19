Seyir halindeki tırın dorsesi çöktü! Yüzlerce damacana yola saçıldı

Kaza, Başakşehir ilçesi Kayabaşı Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya Adapazarı'ndan İstanbul'a gelen su damanacası yüklü tırın şoförü, viraja sert girince aracın dorsesi çöktü.

Kısmi yarıklar oluşan dorseden dökülen su damacanaları bütün yolu kaplarken trafik akışı da büyük oranda olumsuz etkilendi. Kazada can kaybı ve yaralı bulunmazken tırın dorse bölümünde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yaşanan kazanın ardından ortaya bu görüntüler çıktı.