Şırnak bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilen ve islam alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Şırnak ilimizde camileri doldurarak bayram namazı kılacak olanlar Şırnak bayram namazı saati ile ilgili olarak 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Şırnak bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;