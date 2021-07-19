Siverek’in canlı hayvan borsasında bayram bereketi

Kurban Bayramı arifesinde hayvan satışları artarken, bölgede büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların tükendiği belirtildi.

Her yıl yüzlerce besicinin kurbanlıklarını satmak için batı illerine gittiği görülürken bu yıl kurban bayramı arifesinde kurbanlıklar tükendi.

Hayvan Pazarı esnaflarından Ferat Koyunbakan şunları kaydetti. ''Her yıl kurbanlıklarımızı satmak için batı illerine giderek satışlarımızı yapıyorduk, bu yıl bölgede kurban bayramı arifesinde kurbanlıklar tükendi, her yıl kurbanlıklarımızın çoğu elimizde kalıyordu. Bu yıl piyasalar kurban bayramı bereketi yaşadık. Piyasalar herkesin kurban alabilmesi için uygundur, satışlar yükselince besiciler il dışına gitmek zorunda kalmadı'' diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcılığı yapan Cemal Özbay ise, ''Geçen yıl kurbanlık fiyatları 2 bin TL'yi bulurken bu yıl fiyatlarda düşüş yaşandı, piyasalarda kurbanlıklar tükendi, bayram arifesinde bölgede kurbanlıklar bulunmuyor, piyasanın canlanması biz besiciler için faydalı oldu, her yıl yüzlerce kişi kurbanlığını satmak için il dışına gidiyordu, ama piyasanın canlanmasıyla herkes kurbanlıklarını satabildi, bunun sebebi ise salgından dolayı elinde parasını bulunduran vatandaşlar kurban bayramında kurban kesmek için adeta yarışa girmesi kurbanlıkları tüketti, hayvan pazarında şuan az sayıda hayvan kalmış durumda bu yıl bayram bereketi bizlerin yüzünü güldürdü'' ifadelerini kullandı.