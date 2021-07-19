Siverek’te otomobil şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çermik karayolunun 4 kilometresinde meydana gelen kazada Şükrü Çetindağ idaresindeki araç Çermik İstikametinden Siverek İstikametine seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde bulunan taşlara çarparak devrildi.
Kazada araç sürücüsü Şükrü Çetindağ ile araç içerisinde bulunan Yusuf Çetindağ, Mahir Çetindağ, Gül Çetindağ, Kısmet Çetindağ, Muhammed Said Çınar, Miran Çınar ile Kıymet Çınar yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulanslarla Siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtilerken, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.