KATİL DE YAKALANDI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ

Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.