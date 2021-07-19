Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.
Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
KATİL DE YAKALANDI
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ
Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
NE OLMUŞTU
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
KİRALIK KATİLLER YANLIŞ EVE GİRDİ
8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Esra Taş'ın İsmil Mahallesinde yaşayan Hüseyin K. ile sevgili oldukları, Hüseyin K.'nın ailesinin bu ilişkiyi onaylamaması üzerine ikilinin ayrıldığı, bu ayrılık nedeniyle Taş'ın Hüseyin K.'nın ailesine kin beslediği, daha sonra tanıştığı Abdullah Başdemir'e durumu anlatıp, Hüseyin K.'nın ailesine zarar vermesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine Başdemir'in para karşılığı tuttuğu iki kiralık katile adresi verdiği ancak adresleri karıştıran kiralık katillerin asıl adresten yaklaşık 500 metre uzaklıkta oturan Büyükşen'lerin evine girerek cinayetleri işledikleri belirtildi.
TUTUKLANDILAR
Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen. ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı.
SABAHA KADAR ADLİYENİN BAHÇESİNDE BEKLEDİLER
Adliyeye sevk işlemlerinin başlamasının ardından tarafların yakınları adliye çevresine akın etti. Öldürülen Büyükşen çiftinin oğulları Osman ve yakınları ile dünürleri Büyükdoğrucan ailesinin fertleri günün ilk ışığına kadar mahkemenin kararını bekledi. Şüpheliler adliyeye getirilirken zaman zamanda gerilimler yaşandı.