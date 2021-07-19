SON DAKİKA HABERİ: Rize’de selde kaybolan Arıcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde yaşayan 63 yaşındaki Halil Arıcı, 14 Temmuz Çarşamba akşamı şiddetli yağış nedeniyle arazisinde bulunan arı kovanlarına bakmak üzere evden ayrıldı. Bu sırada meydana gelen heyelanın ardından Arıcı'dan haber alamayan yakınları, AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD, JAK, dalgıçlar ve sivil toplum örgütlerine bağlı arama kurtarma ekipleri, 15 kilometrelik alanda yürüttükleri çalışmalarda Arıcıyı bulamadı.

Selde kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Arıcı'nın kayınbiraderi Bahri Kara'nın, yağış şiddetlenmeden yaklaşık bir saat önce cep telefonuyla çektiği görüntüde, yağmur yağarken evinin kapısının önündeki çardakta en son çay içtikleri görülüyor.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Yağmurun başlamasıyla birlikte ağabeyinin araziye gitmemesi için uyardığını söyleyen kardeşi Mustafa Arıcı, "Yağmur şiddetini arttırdığında ağabeyimin eşi yengem bize ağaçların kaydığını söyledi. Bizde yağmur şiddetinin azalmasıyla birlikte o alana başka yollardan gidip baktık ama ağabeyimi bulamadık. Ağabeyimin evimizin alt tarafındaki baktığı arıların Arı kulübesine baktım, orada da yoktu. Çevredeki yaptığımız aramalardan sonuç alamayınca AFAD'dan yardım istedik." dedi.

Halil Arıcı'nın kayınbiraderi Bahri Kara da son anlarda onun yanında olduğunu belirterek, "Yağmur başladığında evinin aşağı kısmındaki baraka akıtınca biraz oraya gitti. Ben ve kardeşim ona dışarı çıkma diye ısrar ettik ama o yine de gitti daha bir şey diyemedik. Aradık, arazide dolaştık ama bulamadık maalesef." diye konuştu.