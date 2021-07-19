Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Karaali kırsal Mahallesi yakınlarında bulunan DSİ'ye ait ana sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre Zeyat Yüksel (18), serinlemek için sulama kanalına girdi. Suya giren genç, bir süre sonra akıntılı suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, yaptığı arama çalışmaları sonucunda Zeyat Yüksel'in cansız bedenine ulaştı. Zeyat Yüksel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.