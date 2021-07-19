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Giriş Tarihi: 19.7.2021 19:51 Son Güncelleme: 19.7.2021 20:03

Taksim'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

İHA
Taksim'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

İstanbul Taksim'de bir adam, otobüste dokunarak taciz ettiği kadını Taksim Meydanı'na kadar takip etti. Talihsiz kadının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi kısa sürede yakaladı.

Taksim'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı.

İddiaya göre, İ.G isimli bir kadın evinden Taksim'de bulunan işine gitmek için otobüse bindi. O sırada E.K. isimli bir erkek şahıs otobüste yanına oturdu. Şüpheli kişi İ.G.'nin koluna dokunarak tacizde bulunarak kadını rahatsız etti. E.K. Taksim'de otobüsten indikten sonra da talihsiz kadını takip etmeye devam etti.

Taksim'de taciz iddiası | Video

GÖZALTINA ALINDI

İ.G. daha sonra Taksim Meydanı'nda görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı B Bölge Güven Timleri ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler İ.G'nin şikayeti üzerine Taksim Meydanı'nda adamı yakaladı. Ardından ekipler şüpheli şahsı Güven Timleri Komuta Merkezi'ne götürülerek gözaltına aldı. İfadesi alınan E.K. daha sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Taksim'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
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