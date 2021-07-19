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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:12

Tarihi eser operasyonunda sikke ve obje ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Tarihi eser operasyonunda sikke ve obje ele geçirildi

Adana polisi tarafından yapılan operasyonda 414 sikke ve 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. KOM ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri yaptığı araştırmada merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tellidere Mahallesindeki iki evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KOM ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 414 sikke ve 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken tarih eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

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Tarihi eser operasyonunda sikke ve obje ele geçirildi
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