Tarihi eser operasyonunda sikke ve obje ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri yaptığı araştırmada merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tellidere Mahallesindeki iki evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KOM ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 414 sikke ve 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken tarih eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.