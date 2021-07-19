Tatvan’da 7 katlı binanın asansöründe yangın!

Yangın, Fuar Mahallesi'ndeki Güzeldere Sokak Site Caddesi'nde bulunan Doğangün Sitesi'ndeki 7 katlı bir binanın asansöründe çıktı. Çıkan yangın B bloktan fark edilince site sakinleri tarafından polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, kısa sürede olay yerine ulaşan polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumanların yükselmesiyle korku ve paniğe yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle asansör kabini ile 3,4 ve 5'inci katlarda maddi hasarlar oluştu.

İtfaiye ekipleri ile birlikte binada mahsur kalanları kurtaran 15 Temmuz gazisi Bedri Azbay, "A blokta ikamet ediyorum. Balkonda kahvaltı yaparken yan binanın katlarında çok miktarda duman fark ettik. Öncelikte itfaiyeyi aradık ve sitedeki birkaç arkadaş ile birlikte binaya girdik. Her tarafı duman sarmıştı ve 3,4 ile 5'inci katlardaki dairelerde insanlar mahsur kalmıştı. Kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler ile birlikte mahsur kalanları kurtardık ve yangın kontrol altına alındı. Yangının asansör motoru bölümünden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok" diye konuştu.

Site sakinlerinden Emirhan Uludil ise, katlarda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine yardımcı olduklarını söyleyerek, yangının asansörden kaynaklı olduğunu ifade etti.