Tente faciasından geriye dram kaldı

İstanbul Ataköy'de 2017'de Ömer Duruk Camisi'nde cenaze namazı sırasında yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöken tente 3 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Faciada en büyük acıyı yaşayanlardan biri de olaydan yaralı kurtulan 65 yaşındaki Fikri Yılmaz oldu. Yılmaz yaralı kurtulsa da yatağa bağımlı hale geldi. O dönem 73 kilo ağırlığında olan Yılmaz, 4 yılda 55 kiloya kadar düştü.

Olay sırasında kalbi duran ve kafa travması geçiren kocasının hayata döndürülmesine rağmen yıllardır yoğun bakım ünitesinde zor şartlar altında yaşadığını kaydeden Cemile Yılmaz, başlarına gelen zorlukları anlatarak devlet büyüklerinden yardım istedi.

38 yıllık eşinin 4 yıldır hastanede ölüm kalım mücadelesi verdiğini kaydeden Cemile Yılmaz, "Eşim, 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür vakfında çalışıyordu. İşinde 23'üncü yılıydı.

Zaten işi gereği o camide bulunuyordu. Vakfın başkanı ile birlikte gitmişti. Başkalarının ihmalsizlik hatalarını ben, ailem, eşim hepimiz çekiyoruz. Eşimi yalnız bırakıp eve gitmiyorum. Çok çok zor şartlar altında yaşamımı sürdürüyorum. Bu yaşadıklarımızın hesabını kim verecek. 4 yıldır dava sonuçlanmadı. Eşim mamayla besleniyor. Sürekli ölümden dönüyor. Aşırı miktarda antibiyotik ve çok ağrıları olduğu için ağrı kesicilerle ayakta duruyor. Eşime severek bakıyorum fakat bu 4 yılda kimse yanımda olmadı, destek vermedi. Çalışamıyorum. Acı içinde yaşıyorum. Eşim için her şeye katlanıyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize sahip çıkılmasını istiyorum. Tek kişilik odaya bile geçemiyoruz. Üzüntüden vücudumun her yerini yaralar sardı" diye konuştu.