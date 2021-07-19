TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Kurban Bayramı'nda ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire teşrik tekbiri adı verilir. Teşrik kelimesi, sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir. Terim olarak ise Zilhicce'nin belli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeye denilir. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk) denirken tekbir alınan günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) adı verilir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Bu nedenle, Arefe günü sabah namazı ile başlayan teşrik tekbiri bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarının ardından okunur. İkindi namazı da dahil olmak üzere toplamda 23 vakit okunmuş olur.

TEŞRİK TEKBİRİ HANGİ ZAMANLARDA SÖYLENİR?

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

NAMAZ KILMADAN TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Namaz kılmadan teşrik tekbiri getirilmez çünkü teşrik tekbiri farz namazının ardından okunmaktadır. Ancak namaz kılmadan tekbir getirilmesinde bir sakınca yoktur.