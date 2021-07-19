Tıraşını beğenmediği berberi öldürdü

Kilis
'te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi berber Ali Osman Karabalık'ı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Yahya Bağlayıcı av tüfeği ile berber Karabalık'a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Bağlayıcı polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.