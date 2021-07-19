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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Tıraşını beğenmediği berberi öldürdü

İBRAHİM GÜNEŞ
Tıraşını beğenmediği berberi öldürdü
Kilis'te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi berber Ali Osman Karabalık'ı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Yahya Bağlayıcı av tüfeği ile berber Karabalık'a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Bağlayıcı polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Tıraşını beğenmediği berberi öldürdü
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