Trabzon bayram namazı saati açıklandı: 2021 Trabzon Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Bayramda Trabzon ilinde bulunacak olan yüzbinler, Trabzon bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bayram namaz saatleri ve merak edilen diğer dini bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Diyanet takvimine göre, 2021 Trabzon Kurban Bayram namazı ne zaman kılıanacak, saat kaçta?

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Trabzon Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.