Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu! Kentin nüfusu ikiye katlandı

Bayburt'ta yaşayan Muhammet Kotu da yaklaşık iki yıldır kentte böyle bir kalabalık görmediğini ifade etti.

"PANDEMİ NEDENİYLE GEÇEN YIL ÇOK GELEMEYEN VARDI"

Gurbetçilerin adeta kente akın ettiğini dile getiren Kotu, "Daha önce böyle kalabalık hiç olmamıştı. Hem pazartesi hem de arife günü olması dolayısıyla yoğun bir kalabalık var. Pandemi nedeniyle geçen yıl çok gelemeyen vardı. Dolayısıyla vatandaşlar bir boşluk buldu, bundan faydalanıyorlar." diye konuştu.