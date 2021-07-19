Uşak Polisi’nden Huzur Evi çıkarması! Pastalarla sürpriz yaptılar

Uşak Polisi; Huzur Evleri'ne pastalarla çıkarma yaptı. Trafik Ekipleri, Motosikletli Yunus Polis Timleri ve Bisikletli Polisler, Kurban Bayramı ziyaretinde Huzur Evi sakinlerine pastalar ve kurabiyeler ikram etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Huzur Evleri sakinlerini ziyaret etti. Trafik Ekipleri, Motosikletli Yunus Polis Timleri ve Bisikletli Polisler, Kurban Bayramı ziyaretine gittikleri Huzur Evleri'nin sakinlerine pastalar ve kurabiyeler ikram etti. Müzik eşliğinde halk oyunları ve folklor oyunları oynandı.
Ayrıca Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de Kurban Pazarları'nı gezerek sahte para ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu ve özel bilgilendirme broşürleri dağıttı.