Uşak Polisi’nden Huzur Evi çıkarması! Pastalarla sürpriz yaptılar

Ayrıca Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de Kurban Pazarları'nı gezerek sahte para ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu ve özel bilgilendirme broşürleri dağıttı.