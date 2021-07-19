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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:04

Üsküdar Belediyesi bin 250 kurbanlık satın aldı

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Üsküdar Belediyesi bin 250 kurbanlık satın aldı

Üsküdar Belediyesi her yıl gelenek haline getirdiği Kurban eti dağıtımında bu yıl bir rekora imza attı. Satın aldığı bin 250 kurbanlıkla 30 ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği rekor seviyeye ulaştırdı. Bin 250 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi 30 tonu bulan kurban etini Üsküdar'daki 5 binden fazla aileye dağıtacak.

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye'deki aşevinde parçalara ayrılarak tek tek paketlenecek. Ardından kurban etleri çok sayıda mobil araçla Üsküdar'daki ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı dolaşılarak teslim edilecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de bizzat yerinde denetleyeceği kurban eti dağıtımı Kurban Bayramı'nın 1'inci günü saat 12.00'de başlatılacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Kurban kesemeyen evlerimiz bu bereketten sevinçten yoksun kalmasın diye bu yıl da hazırlığımızı yaptık! Üsküdar'da 5 bin ihtiyaç sahibi aileye pay edilmek üzere bin 250 koyun hazır. 30 ton kurban etini ihtiyaç sahibi evlerimize ulaştıracağız" diyerek duyuruda bulundu.

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Üsküdar Belediyesi bin 250 kurbanlık satın aldı
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