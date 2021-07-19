Üzerine çöken tente hayatını kararttı

İstanbul Ataköy
'de 2017'de Ömer Duruk Camisi'nde cenaze namazı sırasında yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöken tente 3 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Faciada ağır yaralanan 65 yaşındaki Fikri Yılmaz, 4 yıldır ölüm kalım mücadelesi veriyor. Olay sırasında kalbi duran ve kafa travması geçiren 38 yıllık eşinin yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Cemile Yılmaz, "Eşim mamayla besleniyor. Sürekli ölümden dönüyor. Aşırı miktarda antibiyotik ve çok ağrıları olduğu için ağrı kesicilerle ayakta duruyor. Eşime severek bakıyorum fakat bu 4 yılda kimse yanımda olmadı, destek vermedi. Çalışamıyorum. Eşimi yalnız bırakıp gidemiyorum. Çok zor şartlar altında yaşamımı sürdürüyorum. Bu yaşadıklarımızın hesabını kim verecek. 4 yıldır açılan dava sonuçlanmadı. Acı içinde yaşıyorum. Eşim için her şeye katlanıyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize sahip çıkılmasını istiyorum" diye konuştu.