Van'da bir ayda 29 siber suç başvurusu oldu

Siber suçlar alanında Van genelinde son 1 hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne 29 başvuru yapıldı. Pandemi yardımı altında devletten 1.000 TL yardım mesajı, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, bahis dolandırıcılığı, kaparo dolandırıcılığı, zincir mağazalarının adı kullanılarak hediye çeki dolandırıcılığı, mesaj yolu ile kaynağı belli olmayan linklerin açılması ile hesap çalınması ya da banka hesaplarının boşaltılması vb. 42 siber suçu kapsayan başvurularla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekli çalışmalar devam ediyor.

Son dönemlerde artan siber suçlarla ilgili olarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları açısından; kaynağı bilinmeyen ya da şüphelenilen linklerin açılmaması, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı arkadaş listelerinde bulunan şüphe uyandırıcı link veya mesajlara karşı dikkatli olunması, kolay yoldan para kazandırıyoruz vaatlerine aldanılmaması, E-ticaret alışverişlerinde kaparo tuzağına düşülmemesi, herkesçe bilinen sitelerin URL adreslerinin değiştirilerek birebir aynısıymış gibi yapılan ve oltalama site olarak adlandırılan sitelere karşı URL adreslerinin doğruluğundan emin olunması, şifre gerektiren uygulamaların şifrelerini kimse ile paylaşılmaması en az ayda bir şifre yenilenmesi önem taşıdığı bildirildi.