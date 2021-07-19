Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati
Giriş Tarihi: 19.7.2021 17:00

Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde yaralı halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında Gözeler mesire alanında gördüğü yaralı Kızıl şahin'e yardım ederek ilgili ekiplere teslim etti.

Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeşilyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ovacık İlçesi Ziyaret Köyü Gözeler mevkii içerisinde bulunan mesire alanında icra edilen devriye faaliyeti esnasında uçamadığını gördüğü yaralı Kızıl Şahine, yırtıcı hayvanlar tarafından zarar verilmemesi ve gerekli tedavisinin yapılabilmesi için emniyet altına alınmış ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Tunceli Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA