Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında Gözeler mesire alanında gördüğü yaralı Kızıl şahin'e yardım ederek ilgili ekiplere teslim etti.

Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeşilyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ovacık İlçesi Ziyaret Köyü Gözeler mevkii içerisinde bulunan mesire alanında icra edilen devriye faaliyeti esnasında uçamadığını gördüğü yaralı Kızıl Şahine, yırtıcı hayvanlar tarafından zarar verilmemesi ve gerekli tedavisinin yapılabilmesi için emniyet altına alınmış ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Tunceli Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.