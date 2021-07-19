Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü olarak idrak edilecek. Hafta içi Pazartesi gününe denk gelen arife gününde çoğu kurum kapalı yada yarım gün çalışıyor olacak. Tam bu noktada Arefe Gününde eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce bazı kurumların yarım gün çalıştığı bilinse de yarın eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bugün eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Yani yarın eczaneler açık olup, yarım gün çalışacak.
19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ