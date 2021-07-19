Yetiştiricisiyle uyuyan 850 kiloluk ‘Kral’ satıldı

İstanbul
'a Kurban bayramı nedeniyle Erzurum
'dan getirilen ve yetiştiricisi ile koyun koyuna uyuduğu görüntülerle gündem olan 850 kiloluk boğa 'Kral' satıldı. Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında Emrah Acar (31) ile uyurken görüntülenen boğa, ilgi odağı olmuştu. 26 bin 500 liraya alıcı bulan Kral'dan ayrılacağı için üzgün olduğunu söyleyen Acar, "Çok üzgünüm ayrılacağım diye, kesecekler benim Kral'ımı. Ama Allah için kesilecek. Onu çok özleyeceğim. Arife günü ayrılacağız. Belki yeniden birlikte uyuma şansımız olmayacak" dedi.