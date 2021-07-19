Zeljko Obradoviç’in suratına tükürdüğü iddia edilmişti: Açtığı tazminat davasını kazandı

29 Mayıs 2016 Tarihinde Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Erkek Basketbol takımları arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe koçu Obradovic'in yüzüne tükürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye günlerce bu konuyu konuşmuştu. 'in sarı kırmızılı taraftarın tükürüğüne maruz kaldığını öne sürerken, sarı -kırmızılı kulüp de Sırp çalıştırıcıya tükürülmediğini, ayran sıçradığı iddia etmişti.

TEHDİTLER YAĞDI

Görüntülerde formasında O. Beltek isimli bir Galatasaray taraftarının olduğu ortaya çıkmış ve bu Fenerbahçeli taraftarlarının ö denem yapmış olduğu araştırma sonucunda Okan Beltek'e ulaşmıştı. Taraftarların sosyal medyadan kendisine 'Senin işin bitti, bütün bilgilerimiz elimizde, fazla acımayacak merak etme' şeklinde tehdit mesajları almaya başlamıştı.

TÜKÜRÜĞÜN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Tehditler sebebiyle can güvenliğinden endişe duyan Okan Beltek, günlerce dışarı çıkamadığı dile getirmişti. Aylar sonra tükürüğün sahibinin Oğuz Beltek olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı, fiziki saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Oğuz Beltek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oğuz Beltek'in hakkında açılan davadan beraat ettiği de öğrenildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bahsi geçen olayla alakası olmadığı anlaşılan Okan Beltek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kendisine kötü sözler söyleyen K.A. hakkında 3 bin liralık manevi tazminat dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde davayı karara bağladı.

KAZANDI

Mahkeme tükürüğün sahibi olmayan masum gencin davasını kabul ederek K.A.'nın 3 bin liralık tazminatın ödemesine hükmetti.