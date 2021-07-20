2 bin 50 rakımda Mehmetçiğe bayram ziyareti

Vali Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Gazitepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ve güvenlik korucularını ziyaret etti. Üs bölgesindeki askerler ve güvenlik korucularının bayramlarını kutlayan Çağatay, askerlere İçişleri Bakın Süleyman Soylu'nun selamını ileterek, "Allah, sizlere nice bayramlara inşallah sağlıkla mutlulukla huzurla vatanımızın birliği ve dirliği içinde ulaşmayı nasip etsin; şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize de sıhhat ve afiyet versin inşallah. Sizleri görmek bizi mutlu etti. Yeni emniyet müdürümüzle beraber paşamızla beraber bir kez daha Sehi'de beraberiz. Allah sizleri korusun. İçişleri Bakanımızın sizlere selamı var. Bayramlarınızı tek tek tebrik ediyorlar. Ben de tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum, Allah'a emanet olun" dedi.