Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ecrin Keskin toprağa verildi: Melek oldun gidiyorsun!
Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:57 Son Güncelleme: 20.7.2021 14:10

Ecrin Keskin toprağa verildi: Melek oldun gidiyorsun!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ecrin Keskin toprağa verildi: Melek oldun gidiyorsun!

Antalya’nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolduktan 32 saat sonra kaybolduğu noktadan 700 metre uzakta bedeni bulunan 2 yaşındaki Ecrin Keskin gözyaşları içinde Serik ilçesi Kadriye Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde babası Ferhat Keskin'in yanından kaybolan Ecrin Keskin'in Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından gözyaşları arsında toprağa verildi.

Kızını cansız bedenini alan acılı baba Ferit Keskin, "Senin için bayramlıklar almıştım. Giyemedin benim canım kızım. Melek oldun gidiyorsun" diyerek yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

700 METRE UZAKTA BULUNDU

Evlerinin önünde kaybolan, 90 kişilik ekibin 32 saatlik araması sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedeni Beşgöz Deresi'nin geçtiği köprü altında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrin'in cenazesine ulaştı. Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ecrin Keskin toprağa verildi: Melek oldun gidiyorsun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA