Ecrin Keskin toprağa verildi: Melek oldun gidiyorsun!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde babası Ferhat Keskin'in yanından kaybolan Ecrin Keskin'in Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından gözyaşları arsında toprağa verildi.

Kızını cansız bedenini alan acılı baba Ferit Keskin, "Senin için bayramlıklar almıştım. Giyemedin benim canım kızım. Melek oldun gidiyorsun" diyerek yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

700 METRE UZAKTA BULUNDU

Evlerinin önünde kaybolan, 90 kişilik ekibin 32 saatlik araması sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedeni Beşgöz Deresi'nin geçtiği köprü altında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrin'in cenazesine ulaştı. Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşamıştı.