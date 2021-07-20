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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:09

Acemi kasaplar hastanelik oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Acemi kasaplar hastanelik oldu

Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.

Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEDAVİ EDİLDİ

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirilerek tedavi edildi.

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Acemi kasaplar hastanelik oldu
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