Acemi kasaplar hastanelik oldu

Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEDAVİ EDİLDİ

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirilerek tedavi edildi.