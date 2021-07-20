Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim alanlarına akın etti. Sabahın ilk saatlerinde başlayan yoğunluk hala devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar kendilerini yaraladı.