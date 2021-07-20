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Giriş Tarihi: 20.7.2021 17:53 Son Güncelleme: 20.7.2021 18:12

Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'nın ilk günü binlerce insan kurbanlık hayvanlarını kesmek için kesim yerlerine akın etti. Her sene olduğu gibi bu sene de acemi kasaplar kendilerini yaralayarak bayramın ilk günü hastanelik oldu. Ülke genilde kesim sırasında kendisini çeşitli yerlerinden yaralayan 5 bin 825 kişi hastaneye başvurdu. İstanbul'da şimdiye kadar 793 kişi kendisini yaralarken, İstanbul bu alanda ilk sırada yer aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim alanlarına akın etti. Sabahın ilk saatlerinde başlayan yoğunluk hala devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar kendilerini yaraladı.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Yapılan uyarılara kulak asmayan acemi kasaplar yaşanan yaralanma olaylarından sonra hastanelere akın etti. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.

5 BİN 825 KİŞi KENDİSİNİ YARALADI

Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Öte yandan Türkiye genelinde kesim sırasında şimdiye kadar 5 bin 825 kişi yaralandı. İstanbul'da kendisini yaralayan acemi kasap sayısı ise 793 oldu. Bu alanda İstanbul ilk sırayı aldı.

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Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı
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