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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:16

Adana protokolü kahraman şehitleri unutmadı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana protokolü kahraman şehitleri unutmadı

Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki kent protokolü, Kurban Bayramı’nda şehitleri ve ailelerini unutmadı. Vali Elban, “Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualarla yad ettik” dedi

Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı'nda şehitleri ve ailelerini unutmadı. Vali Elban ve beraberindeki ket protokolü önce şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti. Kabristandaki şehit yakınlarının da bayramını kutlayıp onlarla sohbet eden Elban daha sonra şehit ailelerini evlerinde de ziyaret etti.

"KAHRAMANLARIMIZA DUA ETTİK"

Vali Süleyman Elban, "Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde özgürce dalgalandırmak için bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı Kurban Bayramı'nda rahmet, minnet ve dualarla yad ettik" dedi. Ziyaretlere Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çok sayıda protokol katıldı.

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Adana protokolü kahraman şehitleri unutmadı
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