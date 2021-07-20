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Giriş Tarihi: 20.7.2021 18:31

Alanya Belediye Başkanı Yücel kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediye Başkanı Yücel kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Payallar, Eşgilik Düğün Salonu, Gazipaşa Dolmuş Durağı ve Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan toplam 4 kurban kesim noktasını ziyaret ederek çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekibiyle birlikte bayramın ilk günü Alanya Belediyesi Kurban Kesim noktalarını ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yücel, vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar yaşanan yoğunluğa rağmen gösterilen hassasiyet için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler.

KESİM NOKTALARINDA 40'I KASAP 200 PERSONEL HİZMET VERİYOR

Alanya Belediyesi'nin 4 ayrı kesim noktasında 40'ı kasap olmak üzere toplam 200 personel vatandaşlara hizmet veriyor. Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan veteriner personeller de kesim yerlerinde hazır bulunurken vatandaşların kurbanları, dini vecibelere uygun olarak titizlikle kesiliyor. Kesim noktaları, bayramın 2. günü de vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

YÜCEL: HEM DENETLEDİK HEM DE VATANDAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞTIK

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yücel; "Alanya'mızda 102 mahallede küçük 86 tane özel, büyük olarak da 4 tane Belediyemizin kesim yeri hizmet veriyor. Belediyemizin kesim noktaları Mahmutlar, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Eşgilik ve Payallar'da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ekiplerimiz bu noktalarda durmaksızın çalışarak vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Biz de bugün ekiplerimizle kesim noktalarımızı ziyaret ettik. Hem denetimlerimizi gerçekleştirdik hem de vatandaşlarımızla bayramlaştık. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

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Alanya Belediye Başkanı Yücel kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı
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