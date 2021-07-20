Alanya Belediye Başkanı Yücel kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı

YÜCEL: HEM DENETLEDİK HEM DE VATANDAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞTIK

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yücel; "Alanya'mızda 102 mahallede küçük 86 tane özel, büyük olarak da 4 tane Belediyemizin kesim yeri hizmet veriyor. Belediyemizin kesim noktaları Mahmutlar, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Eşgilik ve Payallar'da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ekiplerimiz bu noktalarda durmaksızın çalışarak vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Biz de bugün ekiplerimizle kesim noktalarımızı ziyaret ettik. Hem denetimlerimizi gerçekleştirdik hem de vatandaşlarımızla bayramlaştık. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.