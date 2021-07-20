Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da şehit ailelerine bayram ziyareti
Giriş Tarihi: 20.7.2021 15:04

Alanya'da şehit ailelerine bayram ziyareti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da şehit ailelerine bayram ziyareti

Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailelerinin bayramını kutlayan İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı; "Şehit aileleri bizlere şehitlerden kalan bir emanet. Şehidimiz Zekeriya Zencirli'nin annesi Leyla teyzemizi gençlerimizle birlikte bayramda ziyaret edip duasını aldık." şeklinde konuştu.

Kıldırgıcı; "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla imkânlarıyla şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanındayız." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da şehit ailelerine bayram ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA