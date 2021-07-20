Alanya'da şehit ailelerine bayram ziyareti

Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailelerinin bayramını kutlayan İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı; "Şehit aileleri bizlere şehitlerden kalan bir emanet. Şehidimiz Zekeriya Zencirli'nin annesi Leyla teyzemizi gençlerimizle birlikte bayramda ziyaret edip duasını aldık." şeklinde konuştu.

Kıldırgıcı; "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla imkânlarıyla şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanındayız." dedi.