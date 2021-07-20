Türkiye'nin ikinci defa içini ısıttı! Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek...

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Zeynep bebek, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Zeynep bebeğin el, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edildi.