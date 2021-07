Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı

Antalya'da 3 yıl önce hayatlarını birleştiren Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök'ün (24) ilk bebekleri Ebrar Asena, 1,5 yıl içinde iki ameliyat geçirdi. Bebeğin anne karnında 6,5 aylıkken 12 parmak bağırsağı ve anüsünün olmadığını belirleyen doktorlar, ayrıca down sendromlu doğabileceğini anlattıklarında, genç çift büyük üzüntü yaşadı. Onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceği söylenen Gök çifti, bebeklerini her ne şekilde doğarsa doğsun kabul etmeye hazır olarak doğumu beklemeye başladı. Dünyaya geldikten sonra down sendromlu olmadığı belirlenen, ancak 12 parmak bağırsağı ve anüsü bulunmayan bebek, doğumdan 3 saat sonra acil ameliyata alındı. Kendi bağırsak dokusundan 12 parmak bağırsağı oluşturulan bebek, ilkinden 2 ay sonra ikinci kez ameliyata alındı. Bu kez de makatı oluşturulan Ebrar Asena, artık sağlıklı bir bebek olarak yaşamını sürdürüyor.



'BİZ ALLAH'A GÜVENDİK'



Süleyman Gök, Ebrar Asena'da problem olduğunu eşi 6,5 aylık hamileyken öğrendiklerini belirterek, gebelik döneminde başvurdukları bir hastanede doktorların kendilerine gebelik sonlandırma işleminden söz ettiklerini söyledi. Doktorların bağırsak ve makat problemlerinin yanı sıra bebeğin down sendromlu olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyen Gök, "Bize eğer istersek bu doğumu gerçekleştirmeyebileceğimizi söylediler. Biz Allah'a inandık, doktorlarımıza güvendik" dedi.



Eşi Feride Eşmuratova Gök ile büyük üzüntü yaşadıklarını, duygusal günler geçirdiklerini söyleyen Gök, "Eşimle birlikte ne şekilde olursa olsun, nasıl olursa olsun bebeğimizi istedik. Tabi bebeğimizi kaybeder miyiz diye çok üzüldük. Bebeğimize bir şey olacaksa en azından dünyaya geldikten sonra olsun diye düşündük. Allah'a şükürler olsun, bugünümüze şükürler olsun, bebeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.



DOĞDUKTAN 3 SAAT SONRA İLK AMELİYAT



Kızları Ebrar Asena'nın 1,5 yıl önce bir özel hastanede dünyaya geldiğini anlatan Gök, "Bebeğimizin doğduğu hastanede bu ameliyatlar yapılamadığı için ambulansla MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi'ne sevk edildi. Doğduktan 3 saat sonra 12 parmak bağırsağı ameliyatına alındı. Şükür başarılı geçti. Daha sonra da makat ameliyatı oldu. Allah'a şükür onu da sorunsuz atlattı. Doktorumuza sonsuz teşekkür ediyoruz. Asena artık sağlıklı, mutluyuz" diye konuştu.



Anne Feride Eşmuratova Gök ise bebeklerini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.



'ACİL AMELİYATA ALDIK'



Ameliyatları gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İrgil, Ebrar Asena bebeğin kendilerine geldiğinde 12 parmak bağırsağı ve makatının olmadığını, acil ameliyata aldıklarını belirtti. Bu tip bebeklerin ortalama 5 bin doğumda bir görülebildiğini söyleyen Op. Dr. İrgil, Ebrar Asena'nın ilk ameliyatında kendi bağırsak dokularını birleştirerek 12 parmak bağırsağını oluşturduklarını anlattı. İlk ameliyatın, kendilerine makat ameliyatını yapabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade eden Op. Dr. İrgil, "2 ay sonra da anüsü ve döl yatağını oluşturduk. Böylece Asena bebek normal hayatına sağlıklı biçimde devam etmeye başladı. Artık bir sıkıntı yaşamayacak" dedi.



'ZORLU AMELİYATLAR'



Günümüzde bu tip hastalıklara anne karnında tanı konulabildiğini vurgulayan Op. Dr. Hakkı İrgil, "Bu tip hastalıklara sahip bebeklere, doğumdan sonra hemen müdahale edebiliyoruz. Bebeklerimiz de sağlıklı büyüyor" diye konuştu.



Bu tip ameliyatların oldukça zor ve teknik olduğu gibi ekip ameliyatları olduğunu da sözlerine ekleyen Op. Dr. İrgil, "Tabi ki belli tecrübe gerekiyor. Ekip ve tecrübe olunca ameliyat sonuçları da iyi oluyor" ifadelerini kullandı.