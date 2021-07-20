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Giriş Tarihi: 20.7.2021 12:11 Son Güncelleme: 20.7.2021 12:29

Antalya'da yürek yakan kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralı!

DHA
Antalya'da yürek yakan kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat Demir (41), olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı...

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Manavgat'ın Aksaz kavşağı D-400 yolunda meydana geldi. Alanya yönüne giden Nevzat Demir'in kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, başka aracın sıkıştırması sonucu sinyalizasyon direğine çarparak, yol kenarına savrulup, takla attı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Nevzat Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Nevzat Demir'in eşi Özlem Demir (33), çocukları Erva Demir (23) ve Emir Demir (14) ise yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Nevzat Demir'in cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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Antalya'da yürek yakan kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralı!
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