Apartman dairesinde korku dolu anlar! Ev sahibi yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti

İtfaiye ekipleri zemin katta olan evdeki yangını söndürmekte oldukça güçlük çekti. Demir korkulukları kırarak alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürebildi. Kullanılamaz hale gelen evin sahibi Sevim A., polise verdiği ilk ifadesinde yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia ettiği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise yangının iki ayrı noktadan çıktığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.