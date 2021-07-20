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Giriş Tarihi: 20.7.2021 12:34

AVM’ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri 2021

AVM’ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri 2021

Kurban Bayramı’nın ilk günü alışveriş merkezlerinin yolunu tutacak olan vatandaşlar AVM’ler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Temmuz’da başlayan bayram tatili dolasıyla çoğu özel ve kamu kuruluşu kapalı olacak. Bayram alışverişini gerçekleştirmek isteyenler ise AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme süreci devam ederken AVM’lerin çalışma düzeni de değişmişti. Peki AVM’ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri 2021

AVM'ler bayramda açık mı sorusunun yanıtı Alışveriş Merkezleri'ne gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinde giysi, temel gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler AVM çalışma saatleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Genellikle saat 22.00'a kadar çalışan alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saati değişiklik gösterebiliyor. Peki AVM'ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri 2021

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

AVM'ler Kurban Bayramı süresince açık olacak. Alışveriş merkezleri bayramın ilk gününe özel daha geç saatlerde açılabiliyor. AVM'nin çalışma saatlerini müşteri hizmetlerini arayarak veya internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise AVM'ler normal çalışma saatlerine geri dönüyor. Sabah 10:00'da açılan AVM'ler akşam 22:00'ye kadar hizmet veriyor.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

AVM'ler saat 10.00'da açılıyor, 22.00'da kapanıyor.

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AVM’ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri 2021
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