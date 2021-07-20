Bakan Koca uyardı: Vakalar bir haftada yüzde 30 arttı, tedbirleri hafife almayın

Türkiye'de dün 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı. 50 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 4 bin 152 oldu. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarının artışına dikkat çekerek "Vakalar geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" uyarısı yaptı.